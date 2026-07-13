Психолог Чепалов рассказал, почему ругань ребенка за мат может быть неэффективной
Психолог Родион Чепалов объяснил «Газете.Ru», что наказание за использование мата может сделать его еще более привлекательным для ребенка. По его словам, дети часто реагируют на эмоциональную реакцию взрослых и получают внимание, которое становится для них подкреплением.
Чепалов отметил, что если родители сами регулярно используют нецензурную лексику, то детям трудно понять, почему им это запрещено. В таких случаях запрет обычно работает хуже объяснений и личного примера.
Вместо криков психолог рекомендует спокойно объяснять смысл ситуации и поддерживать диалог. Например, можно сказать: «Я понимаю, что ты злишься, но в нашей семье мы стараемся выражать злость другими словами», отметил KP.RU.
Также полезным может быть упражнение «словарь эмоций», когда вместе с ребенком придумываются безопасные замены грубым словам. Чем богаче словарный запас, тем меньше потребность в использовании мата как универсального средства выражения чувств.
По мнению психолога, наказание может быть уместно не за само слово, а за нарушение правил общения. Например, если ребенок целенаправленно оскорбляет людей, то последствия должны быть логичными и спокойными: извиниться, исправить ситуацию или временно лишиться какой-то привилегии. Унижение, крик и физические наказания обычно только усиливают агрессию.
Самая эффективная стратегия — сочетание личного примера, спокойных объяснений и обучения ребенка выражать эмоции словами. Мат часто является не проблемой сам по себе, а сигналом о том, что ребенок пока не нашел более зрелый способ справляться со своими чувствами или желанием привлечь внимание.