Психолог Чепалов рассказал, почему ругань ребенка за мат может быть неэффективной

Психолог Родион Чепалов объяснил «Газете.Ru» , что наказание за использование мата может сделать его еще более привлекательным для ребенка. По его словам, дети часто реагируют на эмоциональную реакцию взрослых и получают внимание, которое становится для них подкреплением.

Чепалов отметил, что если родители сами регулярно используют нецензурную лексику, то детям трудно понять, почему им это запрещено. В таких случаях запрет обычно работает хуже объяснений и личного примера.

Вместо криков психолог рекомендует спокойно объяснять смысл ситуации и поддерживать диалог. Например, можно сказать: «Я понимаю, что ты злишься, но в нашей семье мы стараемся выражать злость другими словами», отметил KP.RU.

Также полезным может быть упражнение «словарь эмоций», когда вместе с ребенком придумываются безопасные замены грубым словам. Чем богаче словарный запас, тем меньше потребность в использовании мата как универсального средства выражения чувств.

По мнению психолога, наказание может быть уместно не за само слово, а за нарушение правил общения. Например, если ребенок целенаправленно оскорбляет людей, то последствия должны быть логичными и спокойными: извиниться, исправить ситуацию или временно лишиться какой-то привилегии. Унижение, крик и физические наказания обычно только усиливают агрессию.

Самая эффективная стратегия — сочетание личного примера, спокойных объяснений и обучения ребенка выражать эмоции словами. Мат часто является не проблемой сам по себе, а сигналом о том, что ребенок пока не нашел более зрелый способ справляться со своими чувствами или желанием привлечь внимание.