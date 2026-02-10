Психолог Чепалов назвал гиподинамию следствием внутреннего состояния

Гиподинамия характеризуется частым использованием гаджетов и минимизацией физической активности. О причинах такого поведения рассказал психолог Родион Чепалов в беседе с MIR24.TV .

По его словам, недостаток движений зачастую выступает не первопричиной, а следствием внутренних переживаний. Люди начинают избегать физической активности не из-за обычной лени, а в результате снижения чувства личной продуктивности и уверенности в своих силах.

«Это напрямую связано с падением самооценки, тревожностью и депрессивным фоном», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что важную роль здесь играет фактор страхов: опасения нанести себе вред, показаться смешным, разочароваться в своих способностях.