Психолог Чепалов дал советы по борьбе с аэрофобией после инцидента на рейсе Flydubai

Психолог Родион Чепалов рассказал, как справиться с усилившимся страхом полетов после инцидента на рейсе Flydubai из Дубая в Тель-Авив, произошедшего 30 сентября. Об этом он сообщил в беседе с РИАМО .

Специалист Чепалов отметил, что бороться с аэрофобией следует постепенно. В качестве первого шага он предложил читать достоверную информацию о полетах, смотреть видео взлетов и бывать в аэропорту, а затем переходить к коротким маршрутам. На борту могут помочь медленное дыхание, приятная музыка, разговор с близким человеком и техника «пять вещей, которые вижу, четыре — ощущаю», пишет «ФедералПресс».

Психолог предупредил, что алкоголь перед вылетом является неудачным способом борьбы со страхом, так как может усилить тревогу и подорвать самоконтроль. Если врач заранее выписал препарат от тревоги, принимать его нужно строго по назначенной схеме. В случаях, когда страх вынуждает отказываться от поездок или провоцирует панические атаки, Чепалов рекомендовал обратиться к психологу или психотерапевту.