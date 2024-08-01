Психолог Челышева: в августе родителям стоит уделить внимание школьным заданиям ребенка

Психолог Юлия Челышева рассказала, чем занять ребенка в последний месяц летних каникул. Это время стоит посвятить подготовке к учебному году, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт посоветовала родителям обратить внимание на школьные задания ребенка. Их выполнение можно превратить в совместный досуг. Отличный вариант — поход в музей.

По словам специалиста, в августе важно постараться вернуться в привычный режим, ведь именно ранние сборы чаще всего вызывают сложности. Главное правило — делать это постепенно, добавил телеканал «Санкт-Петербург».