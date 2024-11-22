Психолог Челышева: подростки находят у себя психологические расстройства на фоне нехватки внимания родителей

Психолог Юлия Челышева в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировала заявление ученых о том, что современные подростки все чаще диагностируют у себя серьезные психологические расстройства.

Такую тенденцию эксперт связала с нехваткой внимания со стороны родителей. Иногда, напротив, родители укрепляют детей в мысли об «особенности», пытаясь поддержать их. На фоне этого подростки проявляют агрессию, нарушают общественные нормы и наплевательски относятся к учителям, написал сайт kp.ru.

Многие подростки самостоятельно ставят себе такие сложные диагнозы, как посттравматическое расстройство, расстройство пищевого поведения или синдром дефицита внимания. Чаще всего они основываются на видеороликах из интернета или мнении друзей, добавила психолог.