Психолог Чеботарева призвала следить за реакцией ребенка на няню

Профессор МГППУ Елена Чеботарева посоветовала родителям оценивать настроение и поведение ребенка рядом с няней, сообщает RT .

Чеботарева объяснила, что при хорошем контакте ребенок охотно идет к няне, взаимодействует с ней и сохраняет преимущественно хорошее настроение. Он также спокойно выполняет просьбы няни и родителей и благополучно развивается.

Проблемы в отношениях со взрослым могут проявляться настороженностью, раздражительностью, капризами или агрессией. Ребенок также может неожиданно стать слишком послушным, услужливым или замкнуться. Младенцы в контакте с обидчиком способны демонстрировать испуг и недовольство.

Эксперт предложила попросить ребенка нарисовать себя с няней или разыграть сценку с игрушками. Однако такие признаки остаются косвенными, поэтому однозначно трактовать их не следует.