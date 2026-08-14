Психолог Чеботарева объяснила, почему родители не нанимают нянь

Родители не всегда обращаются к няням из-за недоверия и страха осуждения. Психолог Елена Чеботарева считает, что помощь специалиста может улучшить отношения в семье, сообщает RT .

Чеботарева рассказала, что родители сомневаются, сможет ли чужой человек правильно позаботиться о ребенке. Их также останавливает возможное осуждение со стороны окружающих.

«Важно понимать, что родительство — всегда сложная работа, от которой нужен периодический отдых. Чем больше родители заботятся о себе, восстановлении своих сил, душевного равновесия, тем лучше они справляются со своими родительскими функциями», — отметила эксперт.

Чеботарева подчеркнула, что родителям важно проводить время вдвоем и поддерживать хорошие отношения. Это касается и пар после развода.

Эксперт добавила, что в напряженных отношениях между детьми и родителями профессиональный помощник может быть полезен. По ее словам, ребенок иногда конструктивнее взаимодействует со специалистом, чем с близкими.