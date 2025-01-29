Психолог Чайлдс: релакс-ритуалы помогут побороть привычку засыпать перед экраном

Психолог Чивонна Чайлдс рассказала, как привычка засыпать с включенным телевизором может негативно сказываться на качестве сна. Синий свет экрана оказывает такое же воздействие, как солнечный, сбивая наши циркадные ритмы, отметила эксперт в беседе с сайтом wvtm13.com .

По словам специалиста, работающий телевизор мешает быстрой фазе сна, которая важна для сновидений и обработки информации, полученной за день. Чтобы побороть вредную привычку, Чайлдс предложила придерживаться правил гигиены сна.

Психолог посоветовала избегать употребления кофеина и алкоголя перед ночным отдыхом. Такие напитки лучше заменить на травяные отвары. Кроме того, стоит создать успокаивающие ритуалы перед сном: чтение книги, беседа при мягком освещении, уходовые процедуры или принятие расслабляющей ванны, добавила Мойка78.