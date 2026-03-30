Психолог Быстрова рассказала, что около 6–10% молодых пар в России предпочитают гостевой брак

Психолог-консультант Анастасия Быстрова в интервью NEWS.ru сообщила, что около 6–10% молодых пар в России предпочитают гостевой брак. Такой формат отношений популярен среди граждан в возрасте от 25 до 35 лет, поскольку позволяет совмещать личную жизнь с карьерой и учебой.

«Гостевой брак удобно совмещать с карьерой, учебой, не нужно тратить силы на решение бытовых разногласий, можно встречаться с партнером, когда у тебя есть на это время и желание», — пояснила психолог.

Несмотря на популярность гостевого формата, большинство людей все же ориентированы на классический союз. По словам Быстровой, 55% женщин и 47% мужчин предпочли бы традиционные отношения, основанные на доверии и умении договариваться.