Психолог Быкова рассказала, что некоторые женщины компенсируют отсутствие партнера через большой заработок

В последнее время среди девушек стремительно растет интерес к работе вахтой в условиях Крайнего Севера. В беседе с «ФедералПресс» ситуацию прокомментировала психолог Екатерина Быкова.

По ее словам, стремление женщин к «мужским» стратегиям выживания — это отражение взаимосвязи между социальной реальностью и архаическими структурами женской психики.

«Девушки сохраняют женственный образ, но при этом вступают в конкуренцию с мужчинами — как будто говорят: „Посмотри, я исторически утонченная и красивая натура, но могу быть такой же, как ты“», — отметила эксперт.

Она добавила, что некоторые женщины компенсируют отсутствие мужчины рядом, демонстрируя способность самостоятельно зарабатывать большие деньги. Высокий заработок становится своего рода «броней», которая дает возможность контролировать судьбу.