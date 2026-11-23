Люди с низкой самооценкой редко просят прощения, так как воспринимают любую ошибку как удар по собственной личности. Об этом сообщила психолог Юлия Бузынникова. По ее словам, такое поведение часто является отголоском детского сценария, когда родители сами не признавали своих ошибок, пишет NEWS.ru .

Эксперт пояснила, что человек может бояться «потерять лицо» или считать извинение признаком проигрыша. Кроме того, часто возникает путаница между виной и ответственностью, где извиниться — значит признать себя единственным виновником. В стрессовой ситуации у таких людей срабатывает защитная реакция «бей или беги».

Бузынникова посоветовала не добиваться от человека идеальных извинений, а обозначить, что произошло и как это повлияло на окружающих, обсуждая ситуацию, а не личность. Если же диалог снова превращается в обесценивание вместо уважения границ, общение стоит прекратить.