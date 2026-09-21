Психолог Бушина развеяла миф о разрыве между поколениями

По мнению эксперта, разница во взглядах обусловлена возрастом, а не эпохой. Взрослые люди выросли в иной среде, непохожей на современную.

«Люди более старшего возраста смотрят на молодежь с точки зрения того, какими были они сами. Объективный срез относительно того, сильно или несильно молодежь отличается, очень сложно поймать. Поэтому, когда говорят, что есть вот этот межпоколенческий разрыв, мы должны понимать: взрослые рассуждают относительно того, кем они были. А у них была совсем другая среда, совсем другие ресурсы», — отметила Бушина.

Она также подчеркнула, что поколенческие различия могут быть интерпретированы иначе — как возрастные особенности, а не как разрыв между поколениями.