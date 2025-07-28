Психолог Бурлакова указала на связь самостоятельности человека и отцовского воспитания

Участие отца в воспитании ребенка имеет огромное значение для формирования его личности. Об этом сообщила психолог Ирина Бурлакова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, многие личностные качества, такие как самостоятельность, аналитическое мышление и критичность, зависят именно от отцовского воспитания.

Как пояснила специалист, отец становится для ребенка образцом для подражания, особенно для мальчиков. Отношение главы семейства к матери и другим людям служит примером поведения. А девочки через общение с родителем усваивают модель будущего супружества.