Психолог Бурлакова указала на связь самостоятельности человека и отцовского воспитания

Участие отца в воспитании ребенка имеет огромное значение для формирования его личности. Об этом сообщила психолог Ирина Бурлакова в беседе с сайтом KP.RU.
По словам эксперта, многие личностные качества, такие как самостоятельность, аналитическое мышление и критичность, зависят именно от отцовского воспитания.
Как пояснила специалист, отец становится для ребенка образцом для подражания, особенно для мальчиков. Отношение главы семейства к матери и другим людям служит примером поведения. А девочки через общение с родителем усваивают модель будущего супружества.
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