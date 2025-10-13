Психолог Бурлакова отметила, что мужчины-миллениалы активно ищут новые профессии

Психолог Ольга Бурлакова рассказала Life.ru , что современные мужчины активно ищут себя, пробуя новые профессии и хобби. Эксперт связывает это с историческими изменениями и поиском идентичности в эпоху перемен.

«Сейчас миллениалы-мужчины действительно находятся в поиске себя. Это связано с тем, что их возрастной период совпал с распадом Советского Союза и исчезновением общей идеологии, которая объединяла нацию», — отметила Бурлакова.

Она подчеркнула, что на смену коллективизму пришли рыночные отношения, которые привели к разобщению общества. Мужчины-миллениалы ищут себя, пробуя разные роли и увлечения.

Психолог добавила, что в их арсенале оказываются различные занятия: от рукоделия и ароматерапии до вязания, гаданий и IT. Идентификация через хобби помогает им найти свое место в обществе.