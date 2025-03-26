Психолог Бурьевая призвала не спешить отдавать ребенка в первый класс

Психолог Елена Бурьевая поделилась наблюдениями о готовности детей к школе. Многие родители заблуждаются, полагая, будто умение читать и считать автоматически делает ребенка готовым к первому классу, отметила эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

Как пояснила специалист, нервная система детей часто не успевает за развитием интеллекта, из-за чего обучение может стать сложным процессом. Она подчеркнула важность эмоциональной зрелости у будущего первоклассника.

«То есть, если учитель скажет ребенку, что он что-то не так сделал, ему нужно будет элементарно не расплакаться и не начать раскидывать вещи», — сообщила Бурьевая.

По ее словам, речь ребенка — еще один важный показатель готовности к школе. Если его понимают только близкие, следует обратиться к логопеду для улучшения соответствующих навыков. Это поможет ребенку наладить общение с одноклассниками и педагогом.