Психолог Булгакова рассказала, что иногда игнорирование является лучшей реакцией на хамство
Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в беседе с «Известиями» рассказала, что иногда игнорирование — это лучшая реакция на хамство со стороны другого человека.
Игнорированием вы показываете, что не принимаете во внимание негативное поведение.
«Если вы чувствуете, что хотите ответить на хамство, попробуйте сделать это уверенным и спокойным тоном. Например, „я предпочту общаться взаимно уважительно“», — добавила эксперт.
В том случае, если вам хамят прямо на рабочем месте или в другой профессиональной среде, можно обратиться за помощью. Также важно избегать общения с теми, кто проявляет грубость.