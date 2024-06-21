Психолог Булгакова рассказала, что глубокое дыхание, медитация и йога помогут справиться с гневом

Умение держать гнев под контролем позволяет поддерживать позитивные отношения с окружающими людьми. Чтобы справиться с этим чувством, важно научиться глубоко дышать и практиковать медитацию. Об этом «Известиям» рассказала психолог Екатерина Булгакова.
Эксперт отметила, что гнев является абсолютно нормальной реакцией, и человеку главное не подавлять ее, а научиться ей управлять. Йога и пробежки также помогут снять напряжение и снизить уровень стресса, а вот алкоголь здесь точно не помощник, написали «Аргументы и факты».
Письмо, рисование или создание музыки являются позитивными способами выражения раздражения или гнева, добавила специалист.