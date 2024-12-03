Психолог Булгакова посоветовала отшучиваться на вопрос о зарплате

Если человеку задают вопрос по зарплате, то самое верное решение — это отшучиваться. Об этом News.ru рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова

Она предложила несколько вариантов. Один из них — это свести разговор к шутке, не давая прямого ответа. Также можно сказать, что уровень оплаты труда удовлетворяет все потребности и соответствует компетенции.

Наконец, можно просто сместить вектор внимания, сказав, что в работе самое ценное — это возможность развития и самореализации, и это, а не деньги, является основным критерием.