Психолог Булгакова посоветовала отшучиваться на вопрос о зарплате

Если человеку задают вопрос по зарплате, то самое верное решение — это отшучиваться. Об этом News.ru рассказала доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова
Она предложила несколько вариантов. Один из них — это свести разговор к шутке, не давая прямого ответа. Также можно сказать, что уровень оплаты труда удовлетворяет все потребности и соответствует компетенции.
Наконец, можно просто сместить вектор внимания, сказав, что в работе самое ценное — это возможность развития и самореализации, и это, а не деньги, является основным критерием.
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