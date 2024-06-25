Психолог Булгакова посоветовала на выпускном думать об открывающихся перспективах, чтобы не расстраиваться на празднике

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова в беседе с изданием NEWS.ru посоветовала выпускникам школ во время торжества больше думать об открывающихся перспективах, чтобы не расплакаться.

Она также призвала обменяться контактами с друзьями детства, чтобы не терять друг друга.

«Лучше поплакать сразу, не держать все в себе, предотвращая нервный срыв во время мероприятия. <…> Лучше думать как раз о перспективах, не забывая обменяться контактами с друзьями детства», — добавила психолог.

Если сильные чувства все же захватили, а плакать перед выпускниками не хочется, можно попытаться дышать глубоко, вдыхая воздух через нос, а выдыхать его через рот.