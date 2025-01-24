Психолог Булгакова: эмодзи в деловом чате помогают разрядить атмосферу

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова рассказала News.ru о положительном влиянии эмодзи на атмосферу в рабочих чатах.

По словам специалиста, даже замечания с критикой становятся менее обидными, если добавить к ним смайлик.

«В напряженных рабочих ситуациях смайлы могут помочь разрядить обстановку и снизить уровень стресса. Они добавляют элемент человечности в формальное общение, делая его более живым и естественным», — пояснила эксперт.

Использование эмодзи в общении с коллегами, считает психолог, улучшает взаимодействие. Эти символы позволяют передавать эмоции и интонации, которые невозможно выразить словами, добавил сайт KP.RU.