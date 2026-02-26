Психолог Булаева предупредила, что абьюзеры встречаются среди всех слоев населения

Клинический психолог Яна Булаева в интервью ИА НСН напомнила, что жертвами травли чаще становятся люди с заниженной самооценкой.

По словам специалиста, агрессором способен стать абсолютно любой человек вне зависимости от должности или уровня дохода.

«Ребенок, который подвергается буллингу, скорее всего, сможет с этим справиться, если у него осознанные родители, учителя, психологи. Если работа не ведется, то жертва думает, что с ним что-то не так», — отметила психолог.

Неважно, начальник перед вами или рядовой сотрудник, нужно помнить, что признак настоящего абьюза – деструктивное поведение, выражающееся в систематическом унижении и подавлении жертвы, заключила Булаева.