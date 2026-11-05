Психолог Бугунова объяснила, почему женские просьбы о поддержке не всегда оправданны

Психолог Ольга Бугунова в разговоре с NEWS.ru объяснила, почему женские просьбы о поддержке не всегда оправданны.

По словам специалиста, просить о помощи естественно, однако поддержка предполагает участие самого человека в своей жизни. Когда мужчина отвечает и за решение, и за результат, ему достается еще и вина за любую неудачу. Со временем просьбы могут вызывать раздражение, поскольку за каждой из них он уже ожидает новую обязанность, от которой невозможно отказаться, пишет НСН.

Кроме того, психолог развеяла заблуждение женщин о мужчинах: по ее мнению, ожидания, которые женщины на них возлагают, не всегда реалистичны.