Психолог Брусницына: неуверенный человек считает токсичное отношение нормой

Люди с низкой самооценкой часто оказываются в токсичных отношениях, потому что не могут защитить свои границы. Об этом рассказала психолог и лектор Российского общества «Знание» Варвара Брусницына в беседе с « ФедералПресс ».

По словам эксперта, уверенный человек не будет терпеть унижение и манипуляции. Он знает свои желания и возможности, принимает свои сильные и слабые стороны. Неуверенный же может считать токсичное поведение нормой.

Специалист подчеркнула, что токсичные отношения могут протекать без открытого насилия. Иногда это изощренное психологическое давление, из-за которого человек сомневается в себе. Чтобы выйти из такого партнерства, нужно доверять себе и своим чувствам. Если сложно разобраться самостоятельно, можно обратиться за помощью к психологу.