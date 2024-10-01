Психолог Бородина посоветовала женщинам снимать стресс с помощью плача

Плач является достаточно эффективным способом справиться с большим количеством эмоций. Особенно это может быть полезно женщинам, которые находятся в состоянии сильного стресса, рассказала NEWS.ru психолог Евгения Бородина.

При этом специалист подчеркнула, что расплакаться на работе может быть не самым лучшим решением, для этого нужно выбрать комфортное место. Также эффективный способ для выхода эмоций — физические нагрузки.

«Нет необходимости бить посуду. Экологичным и безопасным вариантом будет любая физическая активность: бег, прыжки, отжимания», — сказала Бородина.

Эксперт призвала использовать заметки в телефоне для записи любых негативных мыслей и чувств.