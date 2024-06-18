Психолог Борко назвала прокрастинацию одной из причин, мешающих добиться успеха

Многие люди не могут добиться успеха, потому что ставят перед собой слишком размытые цели, а также склонны к прокрастинации. Об этом RuNews24.ru рассказала бизнес-тренер и психолог Ярослава Борко .

Она отметила, что часто люди не могут сформулировать, что именно они хотят. Они представляют себе лишь эмоции, а не четкий план. Вместо целей люди имеют лишь желания.

«Обратите внимание на приоритеты в своей жизни. Вероятно, есть что-то более важное, чем „купить машину прямо сейчас“. Только вам решать, действительно ли это так», — отметила эксперт.

Она добавила, что также важно не откладывать шаги по реализации цели. Чтобы не терять мотивацию, следует перестать бояться неудачи.