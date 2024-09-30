Психолог Борисова: при тревожной привязанности в отношениях нужно обозначить собственные границы

Семья играет важную роль в формировании личности. Если ребенок стал свидетелем неприятных эмоциональных событий, у него может развиться тревожный тип привязанности. Об этом рассказала психолог Мария Борисова в беседе с Леди Mail.ru .

По словам эксперта, данная модель поведения в отношениях предполагает постоянный страх предательства и завершения романа. Партнер обычно навязчиво проявляет инициативу и пытается все контролировать.

В данной ситуации, отметила психолог, стоит обсудить, как человек может понять, что он важен и любим. Кроме того, необходимо обозначить и собственные границы.