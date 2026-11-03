Психолог Болзан призвала не романтизировать временный уход в монастырь

Временный уход в монастырь не следует считать универсальным средством от истощения или туризмом. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала психолог Ника Болзан.

Специалист пояснила, что строгий уклад обители временно снимает стресс от постоянного принятия решений. Однако физический труд и жесткий распорядок способны разочаровать искателей простого отдыха, а несоответствие ожиданий реальности лишь усилит напряжение, отметило ИА НСН.

Болзан призвала различать паломничество и трудничество с его хозяйственными обязанностями. По ее словам, восстановить силы можно и без поездки в обитель. Опыт монастырской жизни будет ценным только при осознанном решении, уважении к религиозным традициям и без иллюзий о гарантированной психологической перезагрузке.