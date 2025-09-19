Психолог Болзан посоветовала родителям помогать, но не выполнять домашние задания за ребенка

Вопрос о том, стоит ли делать уроки с ребенком, актуален для многих родителей. На этот вопрос нет универсального ответа, ведь все дети уникальны. Важно найти баланс, заявила эксперт-психолог Ника Болзан в интервью «ФедералПресс» .

По результатам опроса, проведенного в 2024 году, 78 % родителей делают уроки вместе с детьми. Это способствует укреплению психоэмоциональной связи и формированию надежного типа привязанности. Однако совместное выполнение уроков может привести к конфликтам и напряжению в семье.

Психолог подчеркивает, что родители не должны отстраняться от процесса, но и не должны давить на ребенка. Наиболее продуктивная стратегия — быть рядом, поддерживать и мотивировать, но не делать уроки за ребенка.

Болзан рекомендует: помогать, а не выполнять задания за ребенка; создавать спокойную атмосферу для занятий; разбивать большие задания на маленькие задачи; хвалить усилия, а не только результат; помогать ребенку планировать время.