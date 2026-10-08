Психолог Болзан объяснила, что желание выйти из всех чатов не всегда означает стремление отдалиться от людей

Желание временно отключить уведомления и остаться наедине не всегда связано с намерением отдалиться от людей. Об этом в интервью РИАМО рассказала психолог и специалист по психологическому благополучию Ника Болзан.

Психолог Ника Болзан объяснила, что желание выйти из всех чатов не всегда означает стремление отдалиться от людей. Иногда человеку просто нужно несколько часов, когда не надо следить за перепиской и придумывать ответы, так как даже короткое сообщение требует сил, пишет Neva.Today.

Важно различать добровольное уединение и откладывание общения. Психолог советует задать себе вопрос: действительно ли хочется побыть одному, или нет сил ответить? Насторожиться стоит, если отменяются планы, которые раньше радовали, и не хватает энергии на бытовые дела.

Ранее Болзан отмечала, что чрезмерная активность после стресса может привести к выгоранию.