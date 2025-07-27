Психолог Болзан назвала вовлеченность главным признаком симпатии со стороны мужчины

Психолог Ника Болзан рассказала сайту KP.RU, как можно распознать симпатию мужчины по переписке. Она отметила, что важны не только слова, но и поведение собеседника в чате.
Специалист указала на главный показатель симпатии — вовлеченность. Если мужчина быстро отвечает, проявляет инициативу, задает вопросы и комментирует ответы, это может быть признаком интереса. Также стоит обратить внимание на то, интересуется ли он вашей жизнью и делится ли своими мыслями.
Психолог подчеркнула, что влюбленный человек проявляет интерес к жизни другого и поддерживает его эмоционально. Одним из ярких признаков чувств является стремление поднять настроение, например, через шутки.
Почти 7 тысяч зрителей побывали на мотофристайл-шоу в Дубне
В России призвали вернуть советский режим продажи алкоголя
Музыкальные учреждения Богородского округа поменяют статус на школы искусств
Концерт ко Дню Военно-морского флота прошел в Балашихе
Монтаж детских площадок в сквере поселка Некрасовский в Дмитрове начнут в августе
Победителей турнира по рыбной ловле наградили в Подольске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте