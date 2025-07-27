Психолог Болзан назвала вовлеченность главным признаком симпатии со стороны мужчины

Психолог Ника Болзан рассказала сайту KP.RU , как можно распознать симпатию мужчины по переписке. Она отметила, что важны не только слова, но и поведение собеседника в чате.

Специалист указала на главный показатель симпатии — вовлеченность. Если мужчина быстро отвечает, проявляет инициативу, задает вопросы и комментирует ответы, это может быть признаком интереса. Также стоит обратить внимание на то, интересуется ли он вашей жизнью и делится ли своими мыслями.

Психолог подчеркнула, что влюбленный человек проявляет интерес к жизни другого и поддерживает его эмоционально. Одним из ярких признаков чувств является стремление поднять настроение, например, через шутки.