Психолог Мария Бояркина перечислила запретные темы для разговоров на первом свидании. Так, обсуждение семейных проблем способно превратить встречу в сеанс психотерапевта, отметила эксперт в беседе с News.ru .

Она также посоветовала не беседовать о политике и религии. Мнения в данных вопросах зачастую не совпадают, что вызывает разногласия.

«Не обсуждайте бывших возлюбленных <…>. Собеседник может подумать, что вы не отпустили прошлые отношения, начнет сравнивать», — добавила эксперт.

Кроме того, к запретным темам психолог отнесла личные страхи, комплексы, болезни.