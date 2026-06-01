Психолог Богуславский отметил, что «медленное родительство» помогает избежать выгорания у детей

Доктор психологических наук и главный научный сотрудник лаборатории сравнительного образования и истории педагогики ФГБНУ «ИСМО им. В.С. Леднева» Михаил Богуславский в беседе с RT проанализировал тенденции в современном воспитании детей.

Эксперт обсудил «бежевое» и «медленное» родительство. «Бежевое родительство», по мнению Михаила Богуславского, можно охарактеризовать как экологичный и осознанный подход. Основные его черты — это минималистичный интерьер, натуральные материалы для мебели и игрушек, а также пастельные цвета в интерьере и одежде. В эмоциональном плане акцент делается на спокойствии в семейных отношениях.

Однако эксперт отметил, что этот тренд подвергается критике за высокую стоимость натуральных материалов. Некоторые психологи считают, что для нормального сенсорного развития детям необходимы яркие цвета.

«Медленное родительство», описанное Карлом Оноре в книге «Под давлением: спасите наших детей от родительской гиперопеки», предполагает неспешное развитие ребенка. Взрослым рекомендуется проводить больше времени с детьми, занимаясь общими делами. Такой подход помогает избежать выгорания у детей и снижает тревожность у родителей.

Несмотря на плюсы, «медленное родительство» не подходит всем. По словам Богуславского, этот подход не подойдет родителям, предпочитающим четкую структуру и измеряемые результаты, а также занятым родителям, которые часто отдают детей в секции, чтобы освободить время для себя.