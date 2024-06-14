Психолог Бочкова призвала установить в доме блокиратор на окна и отодвинуть мебель от подоконника для безопасности детей

Чтобы обезопасить ребенка от выпадения из окна, важно установить в доме блокиратор на окна и отодвинуть мебель от подоконника. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила психолог, руководитель «Академии безопасности» Ольга Бочкова.

Эксперт предупредила, что москитные сетки не не предназначены для удержания веса ребенка.

«Они очень быстро слетают с окон, если на них облокотиться. Это становится частой причиной из года в год, начиная со второй половины весны. Самый лучший вариант — это блокираторы на окна», — добавила она.

Бочкова призвала родителей, которые открывают окна там, где играет ребенок, находиться с ним в этом помещении и смотреть, что он делает.