Психолог Бочарникова: подростки прибегают к употреблению наркотиков из-за отсутствия поддержки

Зависимость от наркотиков часто начинается именно в подростковом возрасте. Медицинский психолог Елизавета Бочарникова в беседе с сайтом bel.ru объяснила причины, по которым подростки начинают пробовать запрещенные вещества.

Бочарникова отмечает, что одной из основных причин употребления наркотиков является попытка справиться с эмоциональными трудностями. Подростки испытывают стресс, тревогу, обиду, скуку или страх, и наркотики кажутся им способом уйти от этих чувств. Стремление соответствовать своим сверстникам и быть принятыми в группе тоже играет важную роль.

Недостаток поддержки в семье — еще один фактор, способствующий развитию зависимости. Отсутствие эмоциональной близости с родителями или частые конфликты могут подтолкнуть ребенка к поиску утешения в опасных привычках.

Ключ к предотвращению употребления наркотиков, по словам эксперта, лежит в создании здоровой семейной атмосферы, где дети чувствуют себя любимыми и защищенными.