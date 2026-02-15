Психолог Благая рекомендовала родителям искать подход к подросткам в период максимализма

Психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Юлия Благая в интервью с RuNews24.ru рассказала, как правильно взаимодействовать с подростками в период максимализма.

По словам эксперта, максимализм в подростковом возрасте — это естественный этап формирования личности. В возрасте от 12 до 17 лет молодые люди активно формируют свои ценности, которые могут отличаться от семейных. В этот период происходят гормональные изменения и переосмысление мыслительных процессов, отметил сайт infox.ru.

Подросток стремится вырваться из детских рамок, но не знает, как стать взрослым, что приводит к внутреннему конфликту. Их восприятие мира характеризуется черно-белыми взглядами, что побуждает к крайним действиям и протестам против родителей, общественных норм и окружения.

Благая отмечает, что попытки увеличить контроль или давление обычно приводят к противоположному результату. Вместо этого психолог рекомендует родителям строить безопасный и открытый диалог, признавая чувства подростка и избегая ультимативных требований.