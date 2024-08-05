Психолог Бирарова развеяла миф о способности манеры смеяться влиять на карьеру и доход

Некоторые блогеры считают, что манера смеяться способствует продвижению по карьерной лестнице. В беседе с радиостанцией Sputnik свое мнение по этому поводу высказала социальный психолог Наиля Бирарова.

По ее словам, соответствующие утверждения являются ошибочными. При этом эксперт отметила, что у статусных людей действительно есть определенные шаблоны поведения, принятые в их среде.

«Было бы не очень комфортно и прилично, если бы человек с большим уровнем дохода среди единомышленников смеялся, как не совсем адекватный», — отметила эксперт.

Однако на успех в финансовом вопросе влияют именно труд, работа с собственным мышлением и ограничивающими установками, пояснила психолог.