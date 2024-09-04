Психолог Бирарова: ночной шопинг отличается нехваткой самообладания и осознанности

Социальный психолог Наиля Бирарова рассказала, чем ночной шопоголизм отличается от дневного. В темное время суток психика допускает чуть больше, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

Она пояснила, что при выработке мелатонина — гормона сна — немного успокаивается нервная система.

«И когда мы совершаем покупки ночью, нам легче позволить больше, чем нужно», — подчеркнула Бирарова.

По ее словам, днем человек имеет больше осознанности и контроля. А вот после захода солнца самообладание отодвигается на второй план.

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