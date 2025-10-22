Психолог Билык рассказал, что многие пары разводятся после рождения ребенка из-за смены ролей

Практикующий психолог Роман Билык разъяснил причины частых разводов среди молодых семей в течение первого года жизни ребенка. Об этом сообщил « Крым 24 ».

По словам эксперта, основная проблема заключается в неподготовленности супругов к значительным изменениям, связанным с появлением малыша.

«Девушка становится женщиной, затем — матерью; мужчина из мальчика превращается в мужчину, а потом — в отца. Жена становится мамой, муж — отцом — это совершенно разные роли», — пояснил специалист.

Он также отметил, что особенно тяжело молодым родителям приходится в первые месяцы после рождения ребенка, когда женщина тратит большую часть времени и энергии на уход за малышом, уделяя меньше внимания мужу. Мужчина ощущает себя брошенным и отстраненным.