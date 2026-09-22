Психолог Безумнова рекомендовала приходить на родительские собрания без ожидания плохих новостей

С началом учебного года родителей все чаще приглашают в школу на собрания. Семейный психолог Екатерина Безумнова рассказала Life.ru , как подготовиться к таким встречам и наладить контакт с педагогами.

По словам специалиста, начинать общение с учителем стоит с доброжелательного настроя. Это помогает расположить собеседника и снизить напряжение. Родителю важно понять, какой цели он хочет достичь: получить информацию о ребенке, обсудить проблему или выстроить хорошие отношения с педагогом.

«Если есть цель выстроить хорошие взаимоотношения, то мы сразу будем вести себя определенным образом. А если мы насторожены, то и общение будет натянутым», — объяснила Безумнова.

Психолог отметила, что универсальной модели общения с учителями не существует. К каждому педагогу приходится искать свой подход, обращая внимание на его манеру разговаривать и реагировать на вопросы. Например, с авторитарным учителем лучше излагать свои мысли коротко, спокойно и по существу. Другие педагоги сами стремятся выстроить отношения на принципах сотрудничества, поэтому с ними можно устанавливать партнерские отношения и вместе искать решения проблем.

Безумнова посоветовала приходить на родительские собрания без ожидания плохих новостей. Не стоит воспринимать каждую такую встречу как разбор ошибок ребенка или повод для конфликта. Психолог предложила относиться к собранию как к обычному мероприятию.

Если отношения с педагогом не складываются и родитель замечает предвзятое отношение к ребенку, главным критерием должно оставаться самочувствие школьника. Ребенку должно быть комфортно в классе и под руководством учителя. Если же он испытывает стресс, можно рассмотреть перевод в другой класс или даже смену школы.