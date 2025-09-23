Психолог Безделев рассказал, что отсутствие наличных провоцирует увеличение импульсивных покупок

Клинический психолог Вадим Безделев в интервью «Газете.Ru» отметил, что причина импульсивных покупок кроется не в слабой воле, а в устройстве мозга.

По словам специалиста, каждая покупка — это экономический и нейропсихологический акт. Когда человек видит красивую вещь или заманчивую скидку, включается система вознаграждения, предвкушается удовольствие, уровень возбуждения растет.

Одновременно срабатывает система, отвечающая за боль оплаты. Мозг воспринимает расставание с деньгами как потерю ресурса, и кора посылает сигнал тревоги. В итоге побеждает желание получить радость здесь и сейчас.

Безделев добавил, что раньше естественным тормозом были наличные деньги. Теперь же пластиковая карта или оплата с телефона создают иллюзию, что деньги где-то далеко, и их расставание не так болезненно. В итоге радость осязаема, а цена как будто виртуальна, объяснил эксперт.