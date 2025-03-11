Психолог Берг: постоянное использование соцсетей повышает уровень тревожности

Социальные сети негативно влияют на психическое здоровье. Постоянное использование платформ вызывает стресс, тревогу и чувство одиночества. Об этом рассказала психолог Ольга Берг в беседе с сайтом «Известия» .

Как отметила эксперт, пик популярности инфокурсов о заработках пришелся на 2022–2024 годы, усилив социальное неравенство. Люди сравнивали себя с успешными блогерами, что приводило к хронической неудовлетворенности. Особенно остро проблема ощущается молодыми пользователями, для которых соцсети стали основным средством общения.

Берг посоветовала ограничить время нахождения в виртуальном пространстве, отказаться от просмотра лент утром и вечером, а также заменять онлайн-переписки живым общением. Важно уделять внимание качественному отдыху и вдохновляющему контенту, подчеркнула психолог.