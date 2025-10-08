Психолог Бережной назвал хронический стресс и телесное напряжение признаками ошибки с профессией

Бизнес-психолог, консультант по стратегическому управлению, директор по развитию ООО «Вместе.ПРО» Александр Бережной в интервью «Газете.Ru» рассказал о главных признаках того, что выбранная профессия не соответствует вашим внутренним потребностям.

Как отметил специалист, первый признак — постоянное истощение и эмоциональное бессилие. Это состояние можно заметить по тому, как каждое действие требует колоссальных усилий, а после работы может наступать полное опустошение.

Второй — ощущение бессмысленности и отсутствие воли к изменениям. Третий — навязчивый внутренний критик и хронический стресс. Четвертый — бессонница и телесное напряжение. Пятый сигнал — отсутствие перспектив роста.

Также психолог отметил, что о несовпадении с профессией могут говорить реакции на рабочем месте: потеря интереса к целям компании, раздражение по отношению к коллегам и клиентам.

Бережной рекомендовал провести глубокий самоанализ, попробовать себя в новых сферах и обратиться за профессиональной поддержкой к карьерным консультантам.