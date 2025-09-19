Психолог Бережной назвал чувство целостности основой защиты от газлайтинга
Газлайтинг представляет собой серьезную форму психологического насилия, направленную на разрушение связи человека с реальностью. Манипуляторы стремятся использовать силы других для достижения личных целей, будь то финансовые, эмоциональные или карьерные. Об этом рассказал бизнес-психолог Александр Бережной в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, газлайтингом занимаются эмоционально незрелые люди, которые пытаются компенсировать личную боль и отсутствие любви в жизни.
«Газлайтер удовлетворяет потребность в энергии через „питание“ деструктивными эмоциями человека», — предупредил эксперт.
Как пояснил психолог, для защиты от социального паразитизма необходимо развивать внутреннее чувство целостности и ценности, осознавать свои эмоции и определять личные цели. Также Бережной посоветовал научиться распознавать мотивы окружающих.