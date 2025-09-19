Психолог Бережной назвал чувство целостности основой защиты от газлайтинга

Газлайтинг представляет собой серьезную форму психологического насилия, направленную на разрушение связи человека с реальностью. Манипуляторы стремятся использовать силы других для достижения личных целей, будь то финансовые, эмоциональные или карьерные. Об этом рассказал бизнес-психолог Александр Бережной в беседе с «Известиями».