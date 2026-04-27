Психолог Береза отметила связь тревожности с уязвимостью к конспирологии

Клинический психолог Евгения Береза рассказала «Известиям» , что интерес к теориям заговора связан не с уровнем образования, а с ментальными особенностями и внутренней тревожностью.

В условиях неопределенности и быстро меняющегося мира у человека возникает потребность в контроле и понятной картине происходящего. По словам эксперта, конспирологические теории создают ощущение управляемости, заменяя сложный и хаотичный мир простой моделью со схемой.

Береза подчеркнула, что склонность к подобным теориям связана с повышенной тревожностью, недоверием к институтам и когнитивными искажениями. Даже пугающее объяснение воспринимается мозгом легче, чем полная неопределенность.