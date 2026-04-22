Психолог Береза отметила, что современные молодые люди живут в пролонгированной юности

Клинический психолог Евгения Береза рассказала «Известиям» , что у молодых людей в России все чаще наблюдается затянутая стадия взросления и поиска идентичности. Это приводит к инфантильности и трудностям в принятии решений.

Психолог отметила, что современные молодые люди живут в пролонгированной юности. Этап поиска себя и своего места в жизни растягивается на годы. Это усиливает тревогу из-за страха принять неверное решение.

По словам специалиста, обилие возможностей выбора усиливает экзистенциальную тревожность. Страх ошибиться приводит к прокрастинации и откладыванию важных шагов в жизни. Это мешает формированию зрелых навыков и ответственности.

Береза также указала на гиперопеку со стороны родителей. Когда за ребенка все решают взрослые, у него не формируется способность к саморегуляции и самостоятельности. В результате люди взрослеют физически, но остаются на этапе поиска себя психологически.

Психолог подчеркнула, что родители должны создать безопасную среду для своих детей. В такой среде ребенок сможет принимать решения и сталкиваться с их последствиями, не боясь ошибок. Именно ошибки формируют зрелость, ответственность и устойчивость личности.