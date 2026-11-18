Ощущение неловкости за поступки других людей — «испанский стыд» — возникает из-за развитой эмпатии и повышенной чувствительности к социальным нормам. Об этом «Известиям» рассказала клинический психолог Евгения Береза.

По словам специалиста, за близких людей обычно стыдно сильнее, поскольку их действия воспринимаются как угроза собственной репутации. Кроме того, за острой реакцией могут стоять страх общественного осуждения и привычка отвечать за чужие проступки.

Береза порекомендовала не подавлять это чувство полностью: умеренная реакция помогает считывать социальный контекст. Чтобы справиться с дискомфортом, эксперт посоветовала осознать эмоцию, отделить свою ответственность от чужих действий, менее драматично оценить ситуацию и восстановить спокойное дыхание. Обратиться к специалисту стоит, если подобные переживания перерастают в постоянную тревожность и мешают повседневной жизни.