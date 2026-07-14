Психолог Береза объяснила эволюцией стремление выставлять достижения напоказ в соцсетях

В эпоху социальных сетей люди часто стремятся демонстрировать свой успех, дорогие покупки и достижения. Клинический психолог Евгения Береза объяснила, что такая потребность обусловлена эволюцией. Об этом написали «Известия» .

По словам специалиста по психосоматике и онкопсихологии, стремление к социальному признанию и повышению статуса повышает шансы человека на выбор партнера и продолжение рода. Это так называемый дорогостоящий сигнал — признак наличия ресурсов, который невозможно подделать.

Раньше статус подчеркивали физической силой или родословной, а сегодня формами презентации стали карьера, внешность и количество подписчиков.

«Мы говорим не о чем-то новом, а о современной форме реализации древнего механизма здорового хвастовства», — отметила Береза.

CEO медиагруппы Enjoy Digital Арсений Снедков считает, что сегодня внешний вид стал главным сигналом успеха. Важными атрибутами считаются здоровая улыбка с винирами, чистая кожа и следы пластических манипуляций. Бренды не просто используют эти запросы, но и сами генерируют спрос на индустрию повышения социального статуса.

По мнению эксперта, аксессуары и автомобили уходят на второй план, пропуская вперед работу над собственной внешностью.

«То есть внешний вид встает на первое место. И уже дальше идут, конечно, люксовые бренды, аксессуары, автомобили», — рассказал Снедков.