Психолог Белоконь рассказала, что первый серьезный кризис наступает примерно через год-полтора после начала отношений

Семейный психолог Елена Белоконь поделилась с ИА НСН наблюдениями о кризисах в семейной жизни. Первый серьезный кризис наступает примерно через год-полтора после начала отношений. Он характеризуется конфликтами, которые впоследствии приводят к компромиссам.

«Постепенно, спустя год-полтора от момента возникновения конфронтации наступает стадия компромисса. Эта стадия сначала очень бурная, через выяснение отношений», — отметила специалист.

Второй кризис, по ее словам, возникает обычно через 5–9 лет совместной жизни. Он часто связан с бытовой рутиной, которая может вызывать скуку. На этой стадии отношения могут испытывать давление из-за измен и расхождения в ценностях. Профилактика таких ситуаций может включать обращение к психологу.

