Психолог Белобородова: привычка опаздывать зачастую связана с внутренними конфликтами | 360°

Общество 14 мая 2024, 17:39 Психолог Белобородова: привычка опаздывать зачастую связана с внутренними конфликтами

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Привычка опаздывать формируется под влиянием множества факторов. В некоторых случаях это указывает на отсутствие умения управлять своим временем, рассказала психолог Ирина Белобородова в беседе с «ТСН24».

Кроме того, причина порой кроется в индивидуальных особенностях личности или внутренних конфликтах. Так, люди, склонные к прокрастинации, могут бояться провала, что приводит к непунктуальности, пояснила эксперт.

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По ее словам, избавиться от вредной привычки помогут списки дел и расстановка приоритетов. Также важно придерживаться составленного плана.