Психолог Белкина подчеркнула, что вред могут нанести как излишняя эмоциональность, так и «удержание» эмоций

Психолог Юлия Белкина в интервью «Радио 1» рассказала, как темперамент человека может влиять на его здоровье. Она отметила, что сангвиники склонны к неврастении, а холерики — к проблемам с желудочно-кишечным трактом.

Особое внимание психолог уделила меланхоликам и флегматикам.

«Если они поведенчески не проявляют свои реакции, это не означает, что они не испытывают их внутри. Эмоции проживаются очень сильно», — пояснила Белкина.

Меланхолики подвержены депрессивным и тревожным эпизодам, поэтому им важно научиться «выравнивать» свое состояние. Флегматики же часто не осознают своих эмоций и могут копить напряжение годами, написал NEWS.ru.

Белкина подчеркнула, что вред могут нанести как излишняя эмоциональность, так и «удержание» эмоций. В таких случаях организм работает на износ.